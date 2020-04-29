العكيلي يتهم وزير الكهرباء بـ

2020/04/29 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عن سائرون، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، إلى منع سفر وزير الكهرباء لؤي الخطيب والوكلاء والمدراء العامين ورؤساء اللجان المشكلة لأغراض التعيين لحين اجراء تحقيق عادل حول قضية التعيينات الغريبة بالوزارة وملابساتها، متهما الوزير بأن "لعبته أصبحت الضحك على الفقراء".وقال العكيلي، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "لعبة وزير الكهرباء اصبحت الضحك على الفقراء، فبعد ان عمل اصحاب الاجور بين 5-9 اشهر لأقل واحد منهم، نجد ان الوزارة لم تلتزم بتسديد رواتبهم كاملة، بل عملت على تحضير مبلغ مقداره 225 ألف دينار لدفعه للأجير الواحد".واضاف "ولا نعرف هل هو صدقة ام مساعدة بمناسبة شهر رمضان ام هو تبرعات من اصحاب الشركات لتهيئة وجبات الطعام كما هو الحال في وزارة العمل".

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