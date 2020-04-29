ماذا يعني أن يتحدث العالم مع مجنون؟

2020/04/29 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر مدير المجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند الدول الكبرى من مغبة الاستمرار بفرض العقوبات على دول من بينها سوريا وإيران وفنزويلا خلال جائحة فيروس كورونا التي تهدد بوقوع كوارث انسانية خطيرة.واكد ايجلاند الذي تعمل منظمته الدولية في مجالات اغاثة اللاجئين، وهو مسؤول سابق في مجال الإغاثة بالأمم المتحدة، إنه على الرغم […]

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