لاعب الصقور يطالب بالإبقاء على كاتانيتش في قيادة اسود الرافدين

2020/04/29 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طالب لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم، كرار نبيل، بالإبقاء على مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش في منصبه.وقال نبيل لـ /المعلومة/ إن “ابعادي عن صفوف المنتخب الوطني كان مفاجئاً بالنسبة لي، خاصة بعد المستويات التي قدمتها مع الصقور والتي نالت اعجاب الجميع”.وأوضح أن “كاتانيتش، نجح مع اسود الرافدين واراه الرجل الأنسب […]

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