رئيس مجلس النواب يعلن تسلمه المنهاج الوزاري للكاظمي وتشكيل لجنة لدراسته

2020/04/29 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، تسلم المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، واعداد لجنة لدراسة المنهاج.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تسلَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد مصطفى الكاظمي”.[…]

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