حالات التعافي من كورونا في اربيل ترتفع لـ 162

2020/04/29 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن تماثل مصاب بفيروس كورونا في اربيل للشفاء التام.

تتمة..

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