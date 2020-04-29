2020/04/29 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن عدم قدرة العراق عن بيع نفطه في الاسواق العالمية خلال الايام الماضية.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لا يمكن تأ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "أنصار الله الاوفياء" عادل الكرعاوي، اليوم الأربعاء، أن إخلاء بعض المواقع العسكرية من قبل القوات الاميركية بمدن مختلفة من العراق، جاء بسبب ضربات فصائل المقاومة الكبيرة، فيما أشار إلى

بغداد اليوم _ متابعة

‏قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، إن الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من التدخل الخارجي، فيما طالب القادة العراقيين بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة الجديدة، حسب قوله.

وطالب ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس البرلمان يعلن تسلم المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس البرلمان يعلن تسلم المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).