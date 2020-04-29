مدينة الطب ببغداد تعلن تماثل 9 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا

2020/04/29 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- الانبار

نفى المتحدث باسم صحة الانبار، أنس العاني، الاربعاء (19 نيسان 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العاني لـ(بغداد اليوم)، إن "ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود اصابات عديدة في المحافظة لم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي في وزارة الصحة، الاربعاء (29 نيسان 2020)، بعدم تسجيل محافظتي الديوانية وواسط اصابة بكورونا لليوم العاشر على التوالي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظتي الديوانية وواسط لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا ل

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء (29 نيسان 2020)، ظهور 36 جامعة عراقية في التصنيف ""RUR الروسي لعام 2020.





وقال رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي نبيل الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

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