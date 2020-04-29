عراق اليوم ليس كقبله.. نائب يعلن انسحابه من تيار الحكمة ويوجه رسالة إلى الحكيم

2020/04/29 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن النائب صلاح العرباوي، انسحابه من تيار الحكمة، في رسالة أكد من خلالها إن “عراق اليوم ليس كما قبله”، فيما وجه رسالة إلى زعيم التيار عمار الحكيم.وقال العرباوي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “يعيش وطننا الحبيب أزمات مركبة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وصحية وغيرها، والثابت في هذه الأزمات انها […]

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