روسيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس في منطقة الخليج

2020/04/29 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الخليج وعدم الخضوع للاستفزازات.وقالت زاخاروفا في إحاطة: “نود أن نؤكد أن موسكو كانت تنظر دائما إلى الاستقرار والأمن في الخليج باعتبارهما أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الوضع في […]

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