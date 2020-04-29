2020/04/29 | 18:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتسلم المنهاج الوزاري للكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتسلم المنهاج الوزاري للكاظمي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتسلم المنهاج الوزاري للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).