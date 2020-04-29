عن إجراءات “كورونا”: كيف أصبحَ العالم مثل بغداد؟

2020/04/29 | 18:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان العالم ينبض بالحياة، الناس تعيش في صخبها، طرق تكتظ بالبشر والسيارات، ملاعب لا تخلو من الجمهور، سينما، مسارح، أسواق ملؤها كل الأجناس والأعمار، فجأة توقّف كل هذا.إنها جائحة #كورونا، جاءت وجمّدَت الحياة في…

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