أطفال برزوا في دراما رمضان 2020

2020/04/29 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يبدو أنّ المنافسة في شهر رمضان المبارك، لم تكن بين النجوم الكبار فقط، بل دخل أيضاً الأطفال، السباق وبرز وجودهم بشكل قوي، إذ تركوا علامة فارقة أثناء عرض المسلسلات، وتنبأ الجمهور بأن يصبحوا نجوم المستقبل في الأيام المقبلة، وسوف نرصد لكم أدوار الأطفال الأبرز خلال دراما مسلسلات رمضان 2020: هنا زهران: تجسد الطفلة هنا زهران […]

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