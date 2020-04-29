بالفيديو: مشاهد من مقصورة طيار لاستعراض “رحلة الشرف” فوق نيويورك

2020/04/29 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الاربعاء، لقطات كاميرا لقمرة القيادة في احدى الاستعراضات الجوية في سماء ولاية نيويورك الامريكية.وقام سرب “بلو أنجلز” الملائكة الزرق، المكون من طائرات الاستعراض التابعة لسلاح الجو الامريكية باستعراض “رحلة الشرف” فوق نيويورك لتحفيز السكان على تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا.

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