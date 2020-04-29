2020/04/29 | 18:23 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%

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#عاجل: سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%

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