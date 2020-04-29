2020/04/29 | 18:23 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عاجل: سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%
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#عاجل: سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي يقفز 30%) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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