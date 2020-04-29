اليونيسف تحذر من خطر يداهم حياة 5 ملايين طفل في اليمن

2020/04/29 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من تنامي الأخطار على حياة خمسة ملايين طفل دون الخامسة في اليمن جراء وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد، مع تزايد وتيرة الأمطار الغزيرة منذ منتصف أبريل الجاري.واعتبرت ممثلة المنظمة سارة بيسلو نيانتي ان المأساة في اليمن لا تزال تتكشف للعالم بكل تجلياتها، مؤكدة بان اطفال اليمن ما […]

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