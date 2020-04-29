مدينة الطب: شفاء 9 حالات جديدة من كورونا

2020/04/29 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت دائرة مدينة الطب، اليوم الأربعاء، شفاء 9 حالات جديدة من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدينة.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “9 من المرضى المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء، وتم خروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب”.وأوضح البيان، أنه “بهذا يكون عدد المرضى المتشافين (80) […]

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