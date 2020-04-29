مسلسل ليالينا 80 أخطاء بالجملة لا تتوافق مع زمن الحكاية

2020/04/29 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..العودة بالزمن إلى الوراء من خلال عمل درامي أمر صعب للغاية فهناك الكثير من التفاصيل التي يجب أخذها في الاعتبار بخاصة مع عرض عمل يستعرض أحداث فترة زمنية سابقة في شهر رمضان الكريم.ليالينا 80 مسلسل ليالينا 80 يتناول الحياة في مصر خلال فترة الـ80 لذلك وقع صناع العمل في الكثير من الأخطاء أبرزها ظهور […]

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