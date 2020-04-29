تربية ميسان تنجز الف عقد تدريسي

2020/04/29 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت تربية ميسان، الأربعاء، عن انجازها مايقارب الف عقد لتدريسين ضمن تحويل المحاضرين بالمجان الى عقود حسب قرار رئاسة الوزراء ٣١٥ .وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية انجزت العقود الخاصة بالمستمرين بالدوام وعددهم ٩٩٩ عقدا، اما بالنسبة لقوائم المنقطعين فستنجزها المديرية قريبا.وأشار الى ان مدير عام تربية ميسان […]

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