2020/04/29 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا وعدداً من أعضائها المستجدات الأمنية في البلاد.

واكد اللقاء على إدامة النصر وتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار في العراق من خلال الاستمرار بمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وعدم السماح لها بالرجوع مرة أخرى.

كما تمت مناقشة دعم القوات الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها، وتطوير قدراتها التدريبية والتسليحية، فضلاً عن تكثيف إجراءات التصدي لجائحة كورونا، وتطبيق قرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وبما يضمن سلامة وصحة أبناء الشعب العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يبحث مع لجنة الأمن النيابية تأمين الحدود وتعزيز الاستقرار ومطاردة داعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يبحث مع لجنة الأمن النيابية تأمين الحدود وتعزيز الاستقرار ومطاردة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).