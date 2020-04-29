الكونغرس يدعو وزارة الدفاع الأميركية إلى نشر القبة الحديدية في قواعدهم بالعراق

2020/04/29 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عدد من أعضاء الكونغرس الاميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزارة الدفاع إلى نشر بطاريتين من منظومة القبة الحديدية في العراق.

وأرسل أعضاء الكونغرس رسالة الى وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر اعربوا فيها عن قلقهم الشديد من الاعتداءات التي تنفذها الميليشيات المسلحة ضد القواعد الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، مشيرين الى ان نشر القبة الحديدية داخل هذه القواعد سيحميها من خطر الهجمات المتكرر.

وقال أعضاء الكونغرس إن الاعتداءات ضد الجيش الأميركي في العراق تتم من قبل مسلحين برعاية إيرانية الامر الذي يشكل خطرا على حياة الاميركيين وبالتالي يجب توفير التدابير الوقائية لحمايتهم من التهديد المتزايد للهجمات بالصواريخ.

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