2020/04/29 | 19:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مكتب عمار الحكيم يعلن انسحابه من تيار الحكمة.. والسبب! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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