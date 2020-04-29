2020/04/29 | 19:17 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح: على الكاظمي عدم السماح بترشيح شخصيات متحزبة للمناصب الوزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: على الكاظمي عدم السماح بترشيح شخصيات متحزبة للمناصب الوزارية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: على الكاظمي عدم السماح بترشيح شخصيات متحزبة للمناصب الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).