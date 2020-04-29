بعد ارتفاع نسبة الاصابات ..نائبة تتهم خلية الأزمة في البصرة بالتقصير

2020/04/29 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الأربعاء، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة إلى تخبط قرارات خلية الأزمة في البصرة، فيما رجحت إعلان الحظر الشامل خلال الساعات المقبلة في عموم محافظة البصرة.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “قرارات خلية الأزمة في البصرة متخبطة من خلال رفع الحظر وأرجاعه بغير […]

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