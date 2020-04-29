العراق... استنفار أمني في البصرة بسبب تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بكورونا

2020/04/29 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مما دعا السلطات للاستنفار الأمني....

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