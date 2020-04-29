اليونسيف: خمسة ملايين طفل يمني معرضون للكوليرا والاسهال نتيجة “العدوان السعودي”

2020/04/29 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لمنظمة اليونيسيف أن اكثر من خمسة ملايين طفل يمني معرضون لخطر الاصابة بالكوليرا والاسهال المائي الحاد حيث لا تزال البلاد تعاني من أمطار غزيرة متزايدة منذ منتصف شهر نيسان وتدمير البنى التحتية نتيجة استمرار العدوان السعودي على البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” هذه الاوضاع تأتي في […]

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