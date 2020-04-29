صحة ميسان تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

2020/04/29 | 19:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "تم تسجيل اصابة جديدة بكورونا لمواطنة تبلغ من العمر ٢٥ عاما تسكن في مركز محافظة ميسان قضاء العمارة".

واضافت "لديها تاريخ سفر، حيث رجعت من الهند قبل أيام قليلة وتم زيارتها من قبل الفرق الصحية وتوجيها لاخذ مسحات منها ومن عائلتها، وقد اتخذت دائرة صحة ميسان كافة الاجراءات المتعلقة بالاصابة".

ودعت الدائرة أهالي محافظة ميسان كافة الى "الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة".

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