الاردن: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة

2020/04/29 | 19:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الأردن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادمين من الخارج ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز منذ قليل.

وفي وقت سابق بحث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي، سبل التعاون مع البنك في ظل الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

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