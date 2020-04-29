بالتزامن مع الضجة التي أحدثها.. اعلامية تنشر صورة زوجة رامز جلال

2020/04/29 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شاركت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بصورة نادرة للفنان رامز وزوجته، التي يخفيها عن الكاميرات والوسط الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت “العيدان”: “زوجة رامز جلال، مادري ليش أحس أنها عايشة معه ببيت رعب”.وتعود تلك الصورة لعام 2017، حيث تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي […]

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