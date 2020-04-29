2020/04/29 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة التربية تبحث مع رئيسي لجنتين نيابيتين القضايا التربوية والتعاون الامني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة التربية تبحث مع رئيسي لجنتين نيابيتين القضايا التربوية والتعاون الامني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة التربية تبحث مع رئيسي لجنتين نيابيتين القضايا التربوية والتعاون الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).