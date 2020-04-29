2020/04/29 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تعيش الجماهير الشعبية منذ بداية جائحة كوفيد-19 في وضعية ضعف مرعب أمام خطر استشراء الإصابات وتكاثر الموتى وتردي الأوضاع المعيشية إلى درك غير مسبوق.



ويوجد كادحو المغرب وكادحاته ضمن الشعوب الأكثر تعرضا لأهوال المصيبة، لأنه من ضحايا أشرس السياسات التقشفية منذ أربعين سنة مع بداية الخضوع التام لأوامر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي.



تلك الأوامر التي أخضعت اقتصاد المغرب ومجتمعه لمصلحة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا بديل عن نظام المصائب الرأسمالي غير الاشتراكية البيئية، تيار المناضل-ة 29 أبريل 2020 - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا بديل عن نظام المصائب الرأسمالي غير الاشتراكية البيئية، تيار المناضل-ة 29 أبريل 2020 - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).