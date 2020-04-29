الحكمة : حكومة الكاظمي ستمرر داخل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة

2020/04/29 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، أن حكومة المكلف مصطفى الكاظمي ستمرر داخل مجلس النواب بالأغلبية البرلمانية المطلقة.

وقال البديري في تصريح إن النواب سيصوتون بالأغلبية على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فهناك دعما برلمانيا كبيرا له، بعيداً عن توجهات قادة الكتل والأحزاب السياسية، مشيرا الى أن تمرير الحكومة متوقف على تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقبلة داخل قبة البرلمان.

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