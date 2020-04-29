حملة لتعقيم اثنين من أحياء أربيل وفحص الأهالي أسفر عن اكتشاف 20 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/29 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الجهات المعنية في قضاء سوران بمحافظة أربيل، حملة لتعقيم وتطهي اثنين من احياء المدينة، بعد اكتشاف عشر إصابات بفيروس كورونا بين ساكنيها.

وذكرت مديرية الدفاع المدني بالقضاء في بيان لها، ان ملاكتها شرعت وعلى نطاق واسع برش المنازل والشوارع والأزقة في الحيين بالمواد المعقمة، فيما أوضحت مديرية صحة القضاء ان المصابين العشرة بالفيروس، هم من أفراد عائلة واحدة إضافة إلى عدد من أقربائهم، مشيرة إلى قيامها بإجراء الفحوص الصحية للاشخاص القريبين من محل سكن المصابين والمخالطين لهم للتأكد من عدم وجود إصابات جديدة.

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