ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات كورونا في إيطاليا تتخطى حاجز ال200 ألف حالة

2020/04/29 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، الارتفاع مجددا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد انخفاض طفيف شهده اليوم السابق.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية، ان حصيلة الوفيات سجلت ثلاثمائة وإثنتين وثمانين حالة جديدة، بزيادة بلغت تسعا وأربعين وفاة عن اليوم الذي سبقه، ليبلغ مجمل عدد الضحايا سبعة وعشرين الفا وثلاثمائة وتسعة وخمسين الف شخص، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات حاجز المئتي الف، بعد تسجيل الفين وإحدى وتسعين إصابة جديدة، وهي أرقام تضع إيطاليا بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء.

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