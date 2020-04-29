الاعرجي: ملفان يهددان الحكومة ويؤثران على استقرار الدولة

2020/04/29 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف نائب رئيس الوزارء السابق، بهاء الاعراجي، اليوم الاربعاء، عن اهم الملفات التي تهدد الحكومة والدولة.وغرّد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "أهم الملفات التي تُهدّد الحكومة وؤثر على استقرار الدولة هو الملف المالي والاقتصادي".وأضاف "كما أن من أهم الحلول لهذه الأزمة هو الإسراع باستكمال إجراءات الإتفاقية العراقية الصينية من أجل التعجيل بتنفيذها".​من أهم الملفات التي تُهدّد الحكومة وتؤثر على استقرار الدولة هو الملف المالي والإقتصادي، كما أن من أهم حلول هذه الأزمة هو الإسراع باستكمال إجراءات الإتفاقية العراقية الصينية من أجل التعجيل بتنفيذها.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) April 29, 2020​​​

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