البناء: خيرنا الكاظمي بين امرين لا ثالث لهما

2020/04/29 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن تحالف البناء، الاربعاء، عن عقده لقاء مع المرشح المكلف الكاظمي والاتفاق على خيارين اما اختيار كابينته بالكامل من قبله او ترك التحالفات الشيعية باختيار وزرائها على غرار الكرد والسنة.وقال النائب عن البناء مختار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “التحالف ناقش مع المرشح مصطفى الكاظمي اختيار كابينته الوزارية من المستقلين”.واضاف ان “البناء ابلغ الكاظمي […]

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