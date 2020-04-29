شفق نيوز ترصد إهمال إجراءات الصحة بأسواق كركوك (صور )

2020/04/29 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رصدت كاميرا شفق نيوز يوم الثلاثاء حركة نشطة في أسواق مدينة كركوك مع إهمال واضح لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتجولت كاميرا شفق نيوز في سوق "رأس الجسر" قرب قلعة كركوك الأثرية وسط المدينة، حيث كان الباعة يعرضون بضاعتهم على بسطات وكانت عبارة عن خضار وفواكه إضافة إلى الحلويات والمشروبات الخاصة بشهر رمضان.

ولوحظ عدم ارتداء الغالبية العظمى من الباعة والمتبعضين للأقنعة الواقية رغم أنها الزامية تحت طائلة غرامة قيمتها 50 ألف دينار للمخالفين.

وقال أحد الباعة ويدعى شاخوان محمد لشفق نيوز إن الإجراءات الصحية الخاصة للوقاية من كورونا منعدمة تماماً في السوق.

وأضاف أن المتبضعين وأصحاب البسطات لا يتبعون إجراءات، كما أن البلدية لا تقوم بدورها في هذا المجال.

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