2020/04/29 | 19:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إجراءات الحظر التي نصّت على إقفال كافة المعابر الحدودية، تستمر #إيران باستقدام ميليشياتها المقاتلة عبر معبر “القائم” الحدودي في مدينة #البوكمال شرقي #ديرالزور، غير آبهة بقرارات #الحكومة_السورية المتخذة للحد من انتشار فيروس #كورونا.وشهد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديرالزور: إيران تواصل استقدام ميليشياتها غير مكترثة بـ «قرارات» الحكومة السورية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديرالزور: إيران تواصل استقدام ميليشياتها غير مكترثة بـ «قرارات» الحكومة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).