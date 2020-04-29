رئيس البرلمان يتسلم المنهاج الوزاري المكلف الكاظمي

2020/04/29 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، ان الأخير تسلم المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.وذكر المكتب في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تسلم المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.وأضاف البيان، انه “استنادا إلى أحكام […]

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