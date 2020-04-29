تركيا: وصلنا مرحلة الذروة بالنسبة لجائحة كورونا

2020/04/29 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن بلاده وصلت مرحلة الذروة بالنسبة لجائحة كورونا.وجاءت تصريحات قوجة هذه عقب اجتماع المجلس العلمي حول كورونا في العاصمة أنقرة.وأوضح الوزير أن معدل وفيات كورونا في وحدات العناية المركزة تراجع من 58 إلى 10 بالمئة.وأفاد أن نسبة وفيات المرضى الخاضعين للتنفس […]

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