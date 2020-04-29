2020/04/29 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول إيراني مخاطباً اقليم كردستان: افتحوا هذين المعبرين الحدوديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني مخاطباً اقليم كردستان: افتحوا هذين المعبرين الحدوديين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني مخاطباً اقليم كردستان: افتحوا هذين المعبرين الحدوديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).