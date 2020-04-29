المحمدي : الموقف السني يقوم على أساس منح الكاظمي المرونة الكافية في اختيار كابينته

2020/04/29 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القوى العراقية، أن الموقف السني في البلاد، يقوم على أساس منح رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، المرونة في اختيار الكابينة الوزارية، فيما حذر من عدم تمرير حكومته.

وقال النائب عن تحالف القوى، يحيى المحمدي، إن الموقف السني يقوم على أساس منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المرونة الكافية في اختيار الكابينة الوزارية.

وأضاف المحمدي أن هذه المرونة لا تتناقض مع إمكانية التفاهم بين كل الأطراف من أجل تمشية الحكومة لقناعة التحالف بأنه في حال لم تمر هذه الحكومة فأنه وفقاً للظروف التي سوف تكون البلاد أمام كارثة حقيقية.

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