عامر الفايز : يجب منح تنازلات من القوى السياسية ووقت كافي للمكلف بتشكيل الحكومة

2020/04/29 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عامر الفايز اهمية منح تنازلات من القوى السياسية ووقت كافي للمكلف بتشكيل الحكومة كي تكون التشكيلة قوية لا جدلية.

وقال الفايز إن القوى السياسية عليها التنازل عن استحقاقها الانتاخبي بغية الوصول الى بر الامان وتحقيق المطالب الشعبية، اما بقاء بعض الكتل في اصرارها على التمسك بمكاسبها وفرض الاسماء على المكلف فحينها لن يكون هنالك اصلاح ولا تجاوز للمحاصصة ويبقى الشارع متأزم والبلد في مهب الريح.

واضاف الفايز، ان الكاظمي تم تكليفه في التاسع من نيسان الحالي مايعني ان لديه مهلة الى التاسع من الشهر المقبل لتقديم كابينته الحكومية، مشيرا الى ان الوقت حرج وليس هناك مساحة كافية للنزاعات.

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