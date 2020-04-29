ائتلاف النصر : عدم تمرير حكومة الكاظمي سيدخل البلد في فراغ حكومي

2020/04/29 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر أن عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيدخل البلد في فراغ حكومي بسبب عدم وجود مادة دستورية لمعالجة هذا الوضع.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر، إن المعطيات الموجودة على أرض الواقع تؤكد أنه لم يتبقى للمكلف بتشكيل الحكومة على تقديم كابينته سوى عشرة أيام، مبينة أن أغلب القوى السياسية أدركت بشكل واضح اهمية تمرير حكومة الكاظمي بسبب الضغوطات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية اضافة الى المعطيات الدولية والاقليمية والخشية من ان يكون العراق ساحة للصراعات الاقليمية والدولية.

وأشارت المظفر الى إمكانية تقديم الكاظمي لكابينة غير مكتملة وتأجيل الوزارات الامنية الى وقت لاحق، إلا ان المعطيات الإيجابية لتمرير الحكومة أصبحت اكثر من المعطيات السلبية، لافتة الى احتمالية عقد جلسة التصويت على الكابينة مطلع الأسبوع المقبل.

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