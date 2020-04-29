2020/04/29 | 20:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر السفير البريطاني لدى العراق، ستفين هيكي، مقطعا مصورا في صفحته على تويتر، لسحور رمضان مؤلف من لبن تمر وماء ، قائلا إنه ينوي الصيام ليعيش تجربة الم...

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