هزة ارضية تضرب محافظة السليمانية

2020/04/29 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية، مساء الاربعاء، محافظة السليمانية.وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز اطلعت علية وكالة صدى، إن “هزة ارضية ضربت، مساء اليوم، محافظة السليمانية”، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.وتشهد مناطق عدة من العراق بين فترة واخرى تسجل هزات ارضية بدرجات متفاوتة.

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