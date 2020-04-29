مصدر امني لـ” العهد نيوز” ابطال مفعول عبوة ناسفة بعملية امنية غربي الانبار

2020/04/29 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاربعاء ، عن ابطال مفعول عبوة ناسفة بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ”العهد نيوز” ان ” القوات الامنية نفذ حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عبوة ناسفة […]

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