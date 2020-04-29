موسكو تسلم طهران شحنة جديدة من الوقود النووي

2020/04/29 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السفارة الروسية لدى طهران، أن الجانب الروسي، قد سلّم إيران اليوم شحنة جديدة من الوقود النووي اللازم لمحطة “بوشهر” الكهرذرية.وذكرت السفارة في بيان عنها، أن التسليم يندرج ضمن الجهود المشتركة من جانب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والشركة الحكومية الروسية “روس آتوم”، ووزارة الخارجية الروسية.ووأشارت إلى أن هذه الدفعة من […]

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