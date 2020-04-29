نائب: الكاظمي سيقدم كابينته الأحد المقبل خالية من الدفاع والداخلية والمالية

2020/04/29 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم كابينته الوزارية لمجلس النواب الأحد المقبل، فيما بين ان الكابينة الوزارية ستخلو من وزارات الداخلية والدفاع والمالية.

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