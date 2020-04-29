خلية ازمة واسط تعلن حظر التجوال الكلي في قضاء العزيرية

2020/04/29 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]اعلنت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، عن حظر للتجوال الكلي في قضاء العزيزية

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