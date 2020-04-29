مجلس النواب يعلن تسلم المنهاج الوزاري من الكاظمي ويشرع بدراسته

2020/04/29 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تسلَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان استنادا إلى أحكام المادة (43/ثانيا) من قانون مجلس النواب، قرر الحلبوسي تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير […]

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